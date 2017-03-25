Суд прекратил производство по иску Regnum к МИД о высказываниях Захаровой

16:20 24/03/2017 Мировой судья судебного участка № 423 Тверского района Москвы признал нападающего футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга Александра Кокорина виновным в выезде на встречную полосу и назначил ему административное наказание в виде лишения
10:00 24/03/2017 РАПСИ продолжает публикацию цикла исторических расследований кандидата исторических наук, депутата Госдумы первого созыва Александра Минжуренко о событиях, случившихся в России в 1917 году. В шестом материале детально воспроизводится хронология того, как случайные вспышки женских бунтов в Петербурге были использованы в политических целях.
17:23 24/03/2017Арбитраж подтвердил выводы ФАС по спору с "Газпромом"
16:45 24/03/2017Госдума приняла в I чтении законопроект о классификации гостиниц