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25/03/2017 01:12
Премия Рунета-2013

Суд прекратил производство по иску Regnum к МИД о высказываниях Захаровой

16:23 24/03/2017 Пресненский районный суд Москвы прекратил производство по иску информационного агентства Regnum о признании высказываний официального представителя МИД Марии Захаровой не соответствующими действительности.

Футболист Зенита Алек­сандр Кокорин лишен прав на 4 месяца за выезд на встречку

16:20 24/03/2017 Мировой судья судебно­го участка № 423 Твер­ского района Москвы п­ризнал нападающего фу­тбольного клуба "Зени­т" из Санкт-Петербург­а Александра Кокорина­ виновным в выезде на­ встречную полосу и н­азначил ему администр­ативное наказание в в­иде лишения

Вначале был бунт. Исторические расследования РАПСИ

10:00 24/03/2017 РАПСИ продолжает публикацию цикла исторических расследований кандидата исторических наук, депутата Госдумы первого созыва Александра Минжуренко о событиях, случившихся в России в 1917 году. В шестом материале детально воспроизводится хронология того, как случайные вспышки женских бунтов в Петербурге были использованы в политических целях.

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18:37 24/03/2017Обвинение обжаловало возврат дела руководителей "Моего банка" в прокуратуру

18:23 24/03/2017Бухгалтер осуждена за пособничество в хищении почти 44 млн рублей РФБ

18:06 24/03/2017ГД приняла в I чтении законопроект о закупке юруслуг для защиты интересов РФ

17:54 24/03/2017Суд рассмотрит иск "Союзмультфильма" к торговой сети "АБК" на 500 тыс руб

17:49 24/03/2017Госдума приняла в I чтении поправки в ГК РФ, касающиеся самозанятых граждан

17:38 24/03/2017США поддерживают "беспристрастное расследование" убийства Вороненкова

17:23 24/03/2017Арбитраж подтвердил выводы ФАС по спору с "Газпромом"

16:45 24/03/2017Госдума приняла в I чтении законопроект о классификации гостиниц

16:23 24/03/2017Суд прекратил производство по иску Regnum к МИД о высказываниях Захаровой

16:20 24/03/2017Футболист Зенита Алек­сандр Кокорин лишен прав на 4 месяца за выезд на встречку

15:54 24/03/2017Подано заявление о банкротстве одного из старейших в РФ дилеров Hyundai

15:25 24/03/2017Дело об убийстве военнослужащими медсестер госпиталя направлено в суд

15:07 24/03/2017Иск владельца бренда "Черная пятница" к сайту отложен на 19 апреля

14:40 24/03/2017Бывший президент Египта Мубарак вышел на свободу после 6 лет заключения — СМИ

14:24 24/03/2017ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки до уровня 9,75% годовых

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